سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 7 مايو 2020

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الخميس، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليبلغ 122 جنيها مقابل 130 في تعاملات الأربعاء، حسب وسائل إعلام محلية.



في الوقت نفسه، استقر سعر العملة الخضراء على شاشة البنك المركزي السوداني عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

ويشهد البلد، الذي يعيش أزمة منذ أن فقد أغلب ثروته النفطية بانفصال الجنوب في 2011، عجزا حادا في النقد الأجنبي.

وتحاول الحكومة الانتقالية التغلب على عجز في الوقود والقمح اللذين يجري استيرادهما والمدعومين بشكل كبير. ويبلغ التضخم أكثر من 80%، بحسب إحصاءات رسمية.

وزاد التضخم في السنوات الأخيرة مدفوعا بأسعار الأغذية والمشروبات وسوق سوداء للدولار الأمريكي.

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وسعيا لزيادة موارد النقد الأجنبي، قال رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، الإثنين، إن ثالث أكبر منتج للذهب في أفريقيا سينشئ بورصة للمعدن النفيس وسيجعل السعر مطابقا للمعدل العالمي.

وبدأ السودان في يناير/كانون الثاني السماح لتجار القطاع الخاص بتصدير الذهب، في إجراء يستهدف القضاء على التهريب واجتذاب نقد أجنبي إلى خزانة البلاد التي تعاني أزمة سيولة.

وقبل القواعد الجديدة، كان البنك المركزي يشتري الذهب بخصم عن السعر العالمي. ونتيجة لذلك، كان يجري تهريب ما يقدر بين 70% و80% منه إلى الخارج، بحسب مسؤولين حكوميين، وهو ما أضر بخزينة الدولة.

سعر الإسترليني واليورو

وسجل اليورو 59.60 جنيه للشراء و59.90 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 68.40 جنيه للشراء و68.75 جنيه للبيع، وفق بيانات بنك السودان المركزي.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 14.65 جنيه للشراء و114.72 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتي 177.01 جنيه للشراء و177.90 جنيه للبيع، وفقا لبنك السودان المركزي.