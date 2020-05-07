شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. ظهور رابع وأجمل قمر عملاق في عام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية إن اليوم بمشيئة الله ترى الأرض رابع وأجمل قمر عملاق في عام 2020م. فعندما يكتمل بدر شهر رمضان لعام 1441هـ في الساعة 12:45 من مساء يوم الخميس 7 مايو 2020م بتوقيت القاهرة سيكون القمر في الحضيض من مداره حول الأرض، وبذلك سيبدو أكبر من حجمه المعتاد وبالتالي ألمع من حالته المألوفة. هذه الظاهرة تسمى القمر العملاق والتي قد تتكرر أكثر من مرة خلال السنة الواحدة، حيث انها حدثت هذا العام خلال شهور فبراير ومارس وابريل الماضية. لكن هذه المرة ستكون الأجمل والألمع خلال عام 2020م.

وعلى الرغم من أنه يطلق عليه اسم القمر العملاق الوردى، إلا أن ضوء القمر لن يكون ورديًا بالفعل.وبالرغم من أن القمر سيبدو عملاقا طيلة الليل إلا أن ذروته ستكون في التوقيت المذكور عاليه في ظاهرة تسترعي الانتباه وتجتذب علماء وهواة الفلك لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

وأشار لمعهد إلى انه يقوم بتصوير القمر من خلال بث حي على صفحة المعهد.

والمعهد اذ يدعو جموع المصريين وهواه الفلك بالاستمتاع بتلك الظاهرة الجميلة والأبتهال إلى الله ان يحمى مصرنا الحبيبة من انتشار فيروس الكورونا.

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