تعرفي على طريقة إعداد وتحضير السينابون بدون زبدة

المقادير:

3 كوب دقيق.

ربع كوب زيت.

ربع كوب حليب بودر.

ملعقة بيكينج صودا.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة ملح.

ملعقة سكر.

ماء للعجن.

2 صفار بيضة.

2 ملعقة سمن.

مكونات حشو السينابون

كوب سكر.

3 ملاعق قرفة.

نصف كوب عين جمل مجروش.

كمية من الزبيب.

الطريقة :

يتم وضع الدقيق في وعاء، ويضاف إليه كافة المكونات، ويتم خلطهم وتقلبيهم معاً حتى تتجانس كل المكونات.

يتم إضافة الماء بالتدريج، مع الاستمرار بالتقليب والعجن.

تترك العجين لمدة ساعة لكي يتخمر.

بعد تخمر العجين نقوم بتقسيمه وفرده على شكل مستطيل.

في وعاء خارجي يتم خلط كافة المكونات معاً، ثم يتم دهن العجين بالسمن والزيت.

توضع الحشوة على العجين، ويتم لفها بشكل اسطواني.

مستخدمه خيط يتم تقطيع اسطوانه السينابون بأحجام متساوية.

يوضع السينابون في صينية ويترك ليتخمر مرة أخرة.

يوضع السينابون في الفرن على درجة حرارة 180 درجة، ويترك لمدة ثلث ساعة أو حتى تمام النضج.

يتم إخراج الصينية ويوضع عليها صوص السينابون الأبيض.

مكونات صوص السينابون

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ربع كوب من الجبن الكريمي.

ملعقة كبيرة من الزبدة الطريّة.

كوب وربع من السكر المطحون.

أربع ملاعق كبيرة من الحليب السائل.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا.

طريقة تحضير صوص السينابون

توضع كل المكونات في الخلاط الكهربائي، ويتم خفقهم معاً، حتى نحصل على قوام كثيف قليلاً.

ضعي الصوص مباشرة على السينابون.

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