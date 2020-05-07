تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عمل الغريبة

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
2 كوب دقيق.
رشة ملح.
كوب سمن.
ثلاث أرباع كوب سكر بودر.
بياض بيضة.
كيس فانيليا.
فستق للتزيين
الطريقة :
نقوم بإحضار وعاء ونضع به السمن والسكر ونخفقهم جيداً بالهاند بلندر، أو نضعهم بداخل الخلاط الكهربائي، ونتركهم حتى يصبح لونهم كريمي أبيض.
نضيف اليهم البيض ونستمر في الخفق.
نضيف الفانيليا.
نضع الخليط في وعاء.
نبدأ في وضع الدقيق بالتدريج مع التقليب المستمر.
نأخذ كرات صغيرة من العجين، ونضعها في صينية ممسوحة بالسمن، ثم نضغط عليها ببصمة الأصابع، ونضع حبة الفستق.
نكمل بقية الكمية ثم نضعها في فرن ساخن على درجة حرارة 160 درجة حتى تمام النضج، مع مراعاة أن لا يتغير لون الغريبة حتى لا تحترق.
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