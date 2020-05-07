طريقة إعداد وتحضير كفتة الدجاج مع الأرز



المقادير

- مقادير الأرز :

الأرز المصريّ : 2 كوب (مغسول ومنقوع)

البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

طماطم : 1 حبة (مقشرة ومبشورة)

ملح : ملعقة صغيرة

فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

الزبدة : ملعقة كبيرة

الماء : كوبان وربع

- مقادير كفتة الدجاج :

الدجاج : 500 غراماً (مفروم)

بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

البصل : 1 حبة (مبشور)

بقسماط : 2 ملعقة كبيرة

الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

ملح : نصف ملعقة صغيرة

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

بهار دجاج : نصف ملعقة صغيرة

بودرة البصل : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

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لتحضير الأرز: سخني الزبدة في قدر وأضيفي البصل وقلبي لمدة دقيقتين.

أضيفي الجزر والطماطم وقلبي لمدة 5 دقائق ثم أضيفي الملح والفلفل والأرز والماء واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار وغطي القدر واتركي الأرز لمدة 25 دقيقة حتى ينضج.

لتحضير كفتة الدجاج: اخلطي الدجاج المفروم مع الملح والبقدونس والبصل المبشور الزيت والفلفل وبهارات الدجاج والبقسماط وبودرة البصل جيداً.

شكلي كرات صغيرة من المزيج ثم اقليها في مقلاة بالقليل من الزيت حتى ينضج ويتحمر وقدميه ساخناً إلى جانب الأرز المحضر مسبقاً.

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