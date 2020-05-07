طريقة إعداد وتحضير كفتة الدجاج الشهية والسهلة

القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- الدجاج : نصف كيلو (مفروم ناعم مثل الكفتة)

- جبنة بارميزان : ربع كوب (مبشورة)

- البيض : 1 حبة (مخفوقة)

- بقسماط : نصف كوب (كعك مطحون)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- طحين : ربع كوب

- بهارات مشكلة : نصف ملعقة صغيرة

- برش ليمون : ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة

طريقة التحضير 1. اخلطي الدجاج المفروم مع البيض والثوم والبقسماط والنعنع وبرش الليمون والملح والبهارات والجينة حتى تتمازج المكونات. 2. شكلي من الخليط أقراص متوسطة الحجم ثم اغمسيها بالطحين حتى تتغلف و ضعيها في طبق وغطيه بورق النايلون وادخليه الثلاجة لمدة 1/2 ساعة. 3. سخني الزبدة على النار واقلي كرات الدجاج حتى تتحمر. Advertisements 4. قدميها ساخنة إلى جانب طبق من السلطة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كفتة الدجاج مع الأرز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ستيك محشي بالجبن والريحان

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