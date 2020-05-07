المقادير

- الشمندر : 2 حبة (مقشر ومقطع مكعبات صغيرة)

- طماطم : 2 حبة (مقطعة)

- البرتقال : 3 حبات (مقشر ومقطع)

- الرمان : 2 حبة (فرط)

- العسل : 2 ملعقة كبيرة (أبيض) الطريقة: 1. يغسل الشمندر ويقشر ويغلى لمدة 20 دقيقة. 2. نضرب كل من الشمندر وباقي المكونات في الخلاط الكهربائي لمدة 3 دقائق، ويقدم بارد. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الجزر والبرتقال تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الشمندر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الشمندر بالفواكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.