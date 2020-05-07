طريقة إعداد وتحضير أصابع الكفتة المقلية



المقادير

- لحم مفروم : 1 كيلو

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- بقدونس : كوب (مفروم)

- القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة (مطحون)

- بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقتان صغيرتان

- الزيت : غزير (للقلي)

طريقة التحضير

1. ضعي اللحم المفروم بوعاء الخلط، ثم أضيفي البصل المفروم والبقدونس والفلفل الأسود والقرفة والبهار والملح.

2. قومي بخلط المكونات جميعها ببعضها البعض حتى تتمازج جيداً وبللي يديك بالقليل من الماء عند الخلط حتى لا تلتصق اللحمة بالأصابع.

3. قومي بتشكيل أصابع صغيرة من خليط الكفتة وضعيها جانباً.

4. حمّي الزيت بمقلاة على النار، ثم ابدأي بقلي أصابع الكفتة فيها، ولا تنسي تقليب الأصابع من جميع الجهات للتأكد من نضوجها كاملة.

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5. أخرجي أصابع الكفتة المقلية ثم ضعيها في طبق مُبطن بورق المطبخ.

6. قدمي أصابع الكفتة المقلية بجانب ما ترغبين فيه من المقبلات العربية.

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