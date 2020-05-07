تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لاتيه القهوة البارد

المقادير - قهوة : نصف كوب (قهوة اسبريسو جاهزة)

- حليب مركز محلى : ربع كوب (مكثف)

- ماء ساخن : نصف كوب (مغلي)

- القرفة : 2 ملعقة صغيرة (مطحونة)

- مكعبات الثلج : 2 كوب الطريقة: في وعاء، ضعي القهوة، الماء، الحليب والحليب المكثف المحلى. اخلطي المزيج حتى يتجانس.

وزًعي مكعبات الثلج في أكواب التقديم. أضيفي القهوة بالتساوي.

زيّني الوجه بالقرفة وقدميها. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير القهوة العربية تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سينابون بالقرفة والجوز

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