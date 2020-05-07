تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مشروب القرفة بالعسل

المقادير - العسل : 2 ملعقة صغيرة

- الماء : كوب

- القرفة : عود الطريقة: اغلي الماء في إبريق على النار.

ارفعي الإبريق عن النار وأضيفي للماء عود القرفة وغطي الإبريق واتركيه لمدة 10 دقائق.

يمكنك إعادة تسخين الإبريق.

اسكبي المشروب في أكواب وأضيفي العسل وقدميه ساخناً. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الشوفان بالعسل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بقلاوة بالجوز والقرفة

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