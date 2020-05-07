تعرفي على طريقة إعداد وتحضير السموذي الأخضر للرجيم

المقادير

- بقدونس : كوب (طازج)

- عصير الليمون : 1 حبة

- تفاح أخضر : 1 حبة (مقشر ومفروم مكعبات)

- مكعبات الثلج : 4 مكعبات الطريقة: ضعي التفاح المفروم والبقدونس والثلج وعصير الليمون في الخلاط الكهربائي.

اضربي المزيج لمدة 3 دقائق حتى تمتزج المكونات ويصبح الخليط ناعماً Advertisements ومتجانساً.

صبي السموذي في أكواب وقدميه فوراً. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير براونيز صحي بالتفاح تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الكركديه مع الليمون والنعناع

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