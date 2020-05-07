تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فطيرة السينابون

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- للحشوة : الزبدة : 3 ملاعق كبيرة (طرية)

القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

السكر البني : كوب - حليب : كوب (دافئ)

- سكر : نصف كوب

- سكر : نصف ملعقة كبيرة (كمية إضافية)

- الماء : ربع كوب

- الزبدة : نصف كوب (طرية)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- البيض : 1 حبة (مخفوق)

- طحين : 3 اكواب (منخل)

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- خميرة : ملعقة كبيرة الطريقة: Advertisements اخلطي الحليب في وعاء مع الزبدة والسكر والملح.

اخلطي الخميرة مع نصف ملعقة كبيرة سكر وربع كوب ماء دافئ في وعاء واتركي المزيج لمدة 10 دقائق حتى تفور الخميرة مع الماء.

اخلطي الطحين مع البيض وأضيفي المزيج لخليط الحليب والسكر والملح والزبدة ثم أضيفي مزيج الخميرة واعجني حتى تتكون عجينة لينة ومتماسكة وغطي العجين واتركيه لمدة ساعة حتى يتخمر.

مدي العجين على سطح مرشوش طحين لسماكة متوسطة.

وزعي الزبدة على العجينة المفرودة وأضيفي السكر والقرفة ثم لفي العجينة على شكل ضفيرة وضعيها في قالب كيك مدهون بالزبدة.

اتركي العجين بالقالب لمدة نصف ساعة ترتاح ثم أدخليها الفرن على حرارة 190 لمدة 25 دقيقة حتى تنضج وتتحمر.

ازيلي العجين من الفرن واتركيه ليبرد قليلاً ثم قدميها. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الزبدة تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير بسبوسة بالطحينية وجوز الهند

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