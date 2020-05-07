تعرفي على طريقة إعداد وتحضير معجنات السبانخ بالجوز

المقادير

- خميرة : ملعقة صغيرة (فورية، مقادير العجينة)

- ماء فاتر : كوب ونصف (مقادير العجينة)

- دقيق : 3 اكواب (مقادير العجينة)

- الزيت : نصف كوب (مقادير العجينة)

- حليب بودرة : 3 ملاعق (مقادير العجينة)

- سكر : ملعقة (مقادير العجينة)

- زيت الذرة : ملعقة كبيرة (مقادير حشو السبانخ)

- البصل : 2 حبة (كبير الحجم، مفروم، مقادير حشو السبانخ)

- الثوم : فصّان (مهروس، مقادير حشو السبانخ)

- السبانخ : 1 كيلو (مغسول ومقطع، مقادير حشو السبانخ)

- دبس الرمان : 4 ملاعق كبيرة (مقادير حشو السبانخ)

- الجوز : ربع كوب (عين الجمل، مقادير حشو السبانخ)

- سماق : 3 ملاعق كبيرة (مقادير حشو السبانخ)

الطريقة:

1. اخلطي الخميرة مع الماء الفاتر، من ثم أضيفي الخليط إلى المكوّنات الأخرى.

2. اعجني الخليط، باستخدام يديك أو العجانة، من ثم اتركي العجينة لمدّة 30 دقيقة لتتخمّر وتستريح.

3. لتحضيرة حشوة السبانخ: سخني الزيت في مقلاة على النار، وقلبي البصل والثوم حتى يصبح لونهما أحمر، من ثم أضيفي السبانخ ودبس الرمان والجوز والسمّاق، وقلبي المكوّنات لمدة 5 دقائق، من ثم اتركيها لتبرد.احشي العجينة بها، بعد تقطيعها إلى مربعات صغيرة الحجم.

Advertisements

* ملاحظة: للحصول على عجينة صحية، يمكن استبدال الدقيق الأسمر بالدقيق العادي.

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويش الجبن مع الطماطم والسبانخ

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سجق بالبصل والخضار