تعرفي على طريقة إعداد وتحضير العجين بالبيض واللحم

المقادير

- لحم مفروم : 1000 gr

- المريمية : 20 gr (طازجة ومقطعة)

- البيض : 5 pcs (مسلوقة)

- الجلاتين : 4 pcs (أوراق)

- خميرة : ملعقتان صغيرتان

- سكر : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- الفلفل الأسود : ربع ملعقة صغيرة (حسب الرغبة)

- الزبدة : ربع كوب

- حليب : كوب

- طحين : 5 اكواب

الطريقة:

1. يحمى الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.

2. لإعداد الحشو: يخلط كلّ من اللحم والمريمية والتوابل معاً.

3. يستخدم ثلثا العجينة (طحين، خميرة، حليب، زبدة، ملح، سكر) لتبطين الصينية، ويدع بعضها يتدلّى من الأطراف. ويمسح بالماء على أطرافها.

4. يوضع بعض مزيج اللحم في القاعدة، ثم يرتب البيض المسلوق على شكل صف ويوضع فوقه مزيج اللحم المتبقي.

5. تفرد العجينة المتبقية وتغطى بها العجينة والمزيج في الصينية. تضغط الأطراف معاً جيداً. تقرص حول الأطراف لصنع الشكل الموضح في الصورة.

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6. تستخدم القطاعة الدائرية لصنع حفرة في وسط العجينة، وتزال القطعة المقطوعة. يدهن سطح العجينة بالبيض المخفوق. تستبدل القطعة لإبقاء الحفرة مفتوحة خلال الطهي.

7. تخبز الفطيرة في وسط الفرن لمدة 30 دقيقة، ثم تخفف الحرارة إلى 180 درجة مئوية، وتطهى لمدة ساعة إلى ساعة وربع الساعة إضافية.

8. تخرج الفطيرة من الفرن وتدع لتبرد. تبرد لبضع دقائق أو طوال الليل.

9. لإعداد الهلام: تغمّس أوراق الجيلاتين في الماء البارد إلى أن تصبح طرية (كمية الماء ليست مهمة). يصب 450 ملليلتراً من الماء المغلي فوق مكعب المرق، ويحرّك جيداً إلى أن يذوب. يخرج الجيلاتين ويعصر لإزالة الماء الزائد، ويضاف المرق. يحرّك إلى أن يذوب. يدع المرق يبرد قليلاً ثم يصب في الفطيرة، وتستخدم أكبر كمية ممكنة. تعاد الفطيرة إلى الثلاجة ويدع الجيلاتين يستقر قبل تقديمها

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