تعرفي على طريقة إعداد وتحضير خلية النحل بالدجاج

المقادير

- العجين :

عجينة العشر دقائق : نصف كيلو

- الحشوة :

صدر الدجاج : 4 قطع (مسلوق ومقطع ناعم)

البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

الثوم : سن (مفروم)

فلفل رومي : 1 حبة (مفروم ناعم)

ملح : نصف ملعقة صغيرة

مرق دجاج : نصف ملعقة صغيرة (بودرة)

بهار مشكل : نصف ملعقة صغيرة

جبن كريمي : ملعقة كبيرة

جبن الشيدر : حسب الرغبة (مكعبات)

جبن موزاريلا : نصف كوب (مبشور)

- البيض : 1 حبة (للدهن)

الطريقة:

1. قومي بخلط جميع مكونات الحشوة جيداً.

2. ادهني يديك بالزيت، واصنعي كرات من عجينة العشر دقائق، بالحجم الذي ترغبين به.

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3. افردي الكرات بحيث تبقى على شكل دائرة ومن ثم قومي بتعبئتها وتشكيلها، وضعيها في صينية مدهونة بالزيت، و رصي الكرات ببعضها لتصبح مثل خلية النحل.

4. ادهني الكرات بالبيض وزينيهم بالسمسم.

5. ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة أو عند احمرارها من الأسفل.

6. ثم قومي بإشعال الفرن من الأعلى لتتحمر الخلية من الوجه.

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