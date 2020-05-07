تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البطاطس على الطريقة المكسيكيّة

المقادير

- البطاطس : 3 pcs

- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان

- لحم مفروم : ملعقتان كبيرتان

- الفلفل الأحمر : ملعقة صغيرة (المطحون)

- مرق اللحم : 1 pcs (مكعب)

- صعتر : ملعقة صغيرة

- ريحان : ملعقة صغيرة

- الثوم : 3 pcs

- البصل : 1 pcs

- فليفلة ملونة : 3 pcs

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- جبن البارميزان : 5 gr

- الفاصوليا الحمراء : 10 gr

- ملح : رشّة (حسب الرغبة)

الطريقة:

1 ـ تُقطّع البطاطس طوليّاً، من الوسط، إلى نصفين، ويُفرّغ محتواها بواسطة الملعقة، ثمّ تُقلى في قدر يحتوي على الزيت لمدّة 3 دقائق، من دون أن نتركها حتّى تنضج تماماً، ثمّ تُرفع.

2 ـ لإعداد الحشو: تُذوّب الزبدة في طنجرة يوضع على النّار، ثمّ يُضاف البصل المقطّع، مع الاستمرار في التقليب حتّى يُصبح لونه بنيّاً فاتحاً. ثمّ، يُضاف اللحم المفروم إلى البصل ويُترك حتّى ينضج. ثمّ، تُضاف البهارات ومكعّب مرق اللحم والصعتر والريحان والثوم والملح والشطّة الحمراء، حسب الرغبة.

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3 ـ يوزّع الحشو على سطح البطاطس وشرائح الفليفلة الملوّنة والفاصولياء الحمراء، وتوضع في صينيّة داخل الفرن لمدّة عشر دقائق. يُستخدم جبن "البارميزان" للتزيين.

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