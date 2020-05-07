تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مسقعة البطاطس الشهية

المقادير

- البطاطا : 3 حبات (كبيرة مقطعة شرائح ومقلية نصف استواء)

- لحم مفروم : ربع كوب (ناعم)

- البصل : 1 حبة (متوسطة ومفرومة ناعم)

- بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة

- الثوم : فص (مهروس)

- بندورة : 1 حبة (متوسطة ومفرومة ناعم)

- زعتر مجفف : ملعقة صغيرة

- كزبرة خضراء : ربع كوب (مفرومة)

- معجون الطماطم : ملعقتان كبيرتان

- الماء : نصف كوب

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- البيض : 1 حبة (مخفوقة مع رشة ملح وفلفل أسود للوجه)

- لبن زبادي : نصف كوب (للوجه)

- حليب : ربع كوب (للوجه)

- جبنة بازميزان : ملعقتان كبيرتان (مبشورة للوجه)

- البقدونس : قليل (مفروم، للزينة)

الطريقة:

1. في مقلاة يوضع زيت الزيتون وتذبل البصلة ويضاف اللحم ليتغير لونه وينضج ويرش بالملح والفلفل الأسود وملعقة البهارات المشكلة ويضاف الثوم وتقلب.

2. تضاف البندورة والكزبرة وتقلب لتذبل البندورة، ويضاف الزعتر ثم يضاف رب البندورة و1/2 كوب ماء وتسبك على النار.

3. في صحن الفرن توزع نصف كمية البطاطا ثم الحشوة ثم البطاطا المتبقية.

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4. للوجة: نخفق مقاديرها، البيضة و نصف كوب لبن الزبادي، وربع كوب الحليب، وملعقتان كبيرتان من جبنة البارميزان، ونسكبها على الوجه.

5. توضع في الفرن على حرارة 180 من 20-30 دقيقة لتتسبك ويحمر الوجة وترش بالبقدونس.

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