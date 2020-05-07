تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مسقعة الباذنجان بالبشاميل

المقادير

- مقادير اللحم المفروم :

الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة

البصل : 1 حبة (مفروم)

لحم مفروم : 250 غراماً

ملح : ملعقة صغيرة

فلفل أسود : ملعقة صغيرة

مرق دجاج : نصف كوب

- مقادير صوص البشاميل :

الزبدة : ربع كوب

طحين : 6 ملاعق كبيرة

حليب : ليتر (سائل)

- الباذنجان : 2 حبة (كبير الحجم / مقلي)

- حمص : نصف كوب (حبّ)

- جبن موزاريلا : كوب (مبشور)

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الطريقة:

لتحضير اللحم المفروم: سخني الزيت النباتي في مقلاة على النار وأضيفي البصل وقلبيه قليلاً، أضيفي اللحمة المفرومة، وبهري بالملح، والفلفل الأسود، ثم أضيفي مرق الدجاج، واتركي المكونات حتى تغلي وتنضج.

لتحضير البشاميل: ذوبي زبدة في قدر على النار، ثم أضيفي الطحين، وحركي، وصبي الحليب السائل بالتدريج.

ضعي القليل من صوص البشاميل بقاع طبق الفرن، ووزعي من الباذنجان المقلي، ثم أضيفي طبقة من اللحم المفروم، والحمص الحبّ، كرري الخطوة بطبقة ثانية من الباذنجان المقلي، وصوص البشاميل على الوجه.

وزعي من جبنة الموزاريلا على الوجه، وأدخلي الطبق للفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة.

قدميها ساخنة.

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