تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكفتة بالخضار والكريمة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- لحم كفتة : نصف كيلو (مفرومة مع بصل وبقدونس ومبهرة)

- البطاطا : 4 حبات (مقطعة أصابع)

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مقطعة أصابع)

- الفلفل الأحمر : 1 حبة (أو أصفر مقطعة أصابع)

- البصل : 1 حبة (مفرومة شرائح)

- الزيت النباتي : غزير (للقلي)

- كريمة الطبخ : كوبان

- الجبن الكريمي : 2 ملعقة كبيرة (سائل)

- القشدة : 3 ملاعق كبيرة الطريقة: 1. نكور الكفتة ونقليها بالزيت وتوضع جانباً 2. نقوم بقلي البطاطا والخضار (فقط تشويح بالزيت) 3. نضع البطاطا والفلفل مع الكفتة بالصينية Advertisements 4. نخلط الكريما والقشطة والجبنة بالخلاط ونضعها على الكفتة وندخلها الفرن على حرارة 180 لمدة نصف ساعة وتقدم قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كفتة الدجاج مع الأرز طريقة إعداد سلطة الدجاج بجبن البارميزان للسحور

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