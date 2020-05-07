تعرف على بعض الحيل السريعة التي تخلصك من غازات البطن

حيل سريعة تساعد على تخفيف غازات المعدة ومشاكل الهضم بين الإفطار والسحور إليك أبرز تلك الحيل يقدمها موقع هيلث.

- تناول كوبا من مشروب النعناع المضاف إليه الليمون يساعد فى التخلص نهائيا من مشكلة الغازات الموجودة في المعدة، وذلك لما يحتويه على المواد المضادة للفطريات والجراثيم.

- تناول كوبا من عصير الجزر المضاف إليه الكركم فيساعد فى التخلص من مشكلة آلام المعدة وكذلك مشكلة عسر الهضم وغازات البطن المزعجة.

- تناول كوبا من عصير الخيار المضاف إليه قليل من القدونس يساعد فى التصدي ايضًا لمشكلة الغازات كون المشروب غني بالألياف الطبيعية اللازمة لتسهيل عملية الهضم،

- وكذلك تناول مشروبا من عصير الكرفس بالجزر يساعد ايضًا في القضاء على غازات المعدة.

- أضيفى الخردل إلى أطباق فهو يساعد على تجنب أو منع تراكم الغازات.

- استخدمي التوابل باستمرار التى تساعد على الهضم مثل الحبهان والكركم والكمون.

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- أكثرى من تناول السوائل الساخنة والتى تساعد على خروج الغازات من الجسم وتساعد على عملية الهضم.

- أكثرى من تناول مغلى الجنزبيل فهو علاج فعال لعلاج عسر الهضم والغازات يمكنك إضافته إلى الطعام أو مضغ جذور الزنجبيل.

- أكثرى من تناول الفواكه بين الإفطار والسحور فهى تساعد على تخفيف الغازات والشعور بالانتفاخ.

- مارسي الرياضة .. فهى تساعد على تجنب تراكم الغازات ويمكنك ممارستها فى شكل رياضة المشى لمدة 30 دقيقة كل يوم.

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