القاهرة - لايف ستايل المقادير

- مقادير الأرز : الأرز المصريّ : 2 كوب (مغسول ومنقوع)

البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

طماطم : 1 حبة (مقشرة ومبشورة)

ملح : ملعقة صغيرة

فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

الزبدة : ملعقة كبيرة

الماء : كوبان وربع - مقادير كفتة الدجاج : الدجاج : 500 غراماً (مفروم)

بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

البصل : 1 حبة (مبشور)

بقسماط : 2 ملعقة كبيرة

الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

ملح : نصف ملعقة صغيرة

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

بهار دجاج : نصف ملعقة صغيرة

بودرة البصل : نصف ملعقة صغيرة

الطريقة: Advertisements لتحضير الأرز: سخني الزبدة في قدر وأضيفي البصل وقلبي لمدة دقيقتين.

أضيفي الجزر والطماطم وقلبي لمدة 5 دقائق ثم أضيفي الملح والفلفل والأرز والماء واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار وغطي القدر واتركي الأرز لمدة 25 دقيقة حتى ينضج.

لتحضير كفتة الدجاج: اخلطي الدجاج المفروم مع الملح والبقدونس والبصل المبشور الزيت والفلفل وبهارات الدجاج والبقسماط وبودرة البصل جيداً.

شكلي كرات صغيرة من المزيج ثم اقليها في مقلاة بالقليل من الزيت حتى ينضج ويتحمر وقدميه ساخناً إلى جانب الأرز المحضر مسبقاً. قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة تحضير الأرز بلحم الغنم لعزومة مثالية طريقة إعداد سلطة الدجاج بجبن البارميزان للسحور

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كفتة الدجاج مع الأرز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.