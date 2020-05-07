البحرين تسجل 68 إصابة جديدة بكورونا المزيد

الخليج 365الخميس 2020/5/7 10:32 م بتوقيت أبوظبي
سجلت وزارة الصحة البحرينية، مساء الخميس، 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل الإجمالي إلى 4191 إصابة بينهم 2000 حالة شفاء.
وقالت الوزارة في بيان، إن هناك حالتين تحت العناية، فيما يوجد 2189 حالة مستقرة، وأنها أجرت الوزارة حتى الآن 166 ألفا و378 فحصاً طبياً.
وكانت البحرين أعلنت في وقت سابق تسجيل 197 إصابة جديدة تشمل 130 حالة لعمالة وافدة و67 حالة لمخالطين.
وطالبت الوزارة الجميع بالتقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.
وشددت على مداومة تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.
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