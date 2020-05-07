الدكتورة شيرني زكي تكشف حقيقة البطيخ المسرطن ومواصفات الأجوف

ارتفعت أسعار البطيخ الفترة الأخيرة ، وقد يحتار الكثير عند شراء البطيخ حيث يوجد الكثير البطيخ ذو القلب الأجوف أو المسرطن.

ونشرت الدكتورة شيرني زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بعض مواصفات البطيخ الأجوف وعند شراء بطيخة من هذا النوع و فتحها نلاحظ:

تحتوى على تجاويف تشبة الشقوق

وجود بذور بيضاء

نسيج البطيخ ذا قوام ليفى وذو لون أبيض

أسباب البطيخ الأجوف

استخدام منظم النمو النباتى forchlorfenuron حيث يعمل على زيادة حجم الثمار بشكل سريع مما يودى لعدم التوازن بين نمو القشرة من الخارج والقلب من الداخل عدم التلقيح اثناء الازهار.



البطيخ ذو القلب الاجوف ليس مسرطن بل هو أمن ولا يضر بالصحة وللحصول على مذاق احلى فى الطعم :

1-اختر ذات البقعة الصفراء او البرتقالية

2-اختر التى تحدث صوتا عند التخبيط عليها

3-اختر ذات جذر جاف

4-اختر الاتقل وزنا وليس الاكبر حجما (متوسطة فى الحجم)

5-ذات شكل مدور الذ واكثر حمرة من البيضاوي

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