الاجهاد والقلق وقلة النوم أسباب تؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي

الإجهاد والقلق يمكن أن يجعل الحصول على قدر صحي من النوم كل ليلة أكثر صعوبة، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد وفترة الحجر الصحي المنزلي.

ووفقا لموقع health line، فإن الحصول على قسط كافٍ من النوم بانتظام هو عنصر مهم في صحتك البدنية والعقلية، ويمكن أن يقلل الحرمان من النوم من جهازك المناعي ويزيد الالتهاب في الجسم، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

النوم الجيد ليلًا أمر بالغ الأهمية لصحة دماغك وجسدك ومع استمرار انتشار وباء COVID-19 في الانتشار، وزرع القلق معه، فإن الحصول على كمية صحية من النوم الجيد ليس بالسهولة التي كان عليها.

والحصول على نوم جيد هو الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى، فالنوم مرتبط مباشرة بالمناعة من حيث الاستجابة الفسيولوجية في أجسامنا: إذا لم ننام يمكننا تقليل نظام المناعة لدينا، يمكننا زيادة الالتهاب في الجسم، والذي نعرف أنه يمكن أن يؤدي بعد ذلك إلى أن نكون أكثر "عرضة للفيروسات المختلفة أو أي شيء قد يكون في بيئتنا".

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بمعنى آخر تلعب جودة نومك دورًا مباشرًا في قدرة جسمك على حمايتك من الفيروس التاجي الجديد، بالإضافة إلى جميع سلوكيات النظافة الموصى بها لدرء المرض، مثل غسل اليدين والتباعد الاجتماعي، ضع في اعتبارك صحة نومك كطريقة أخرى للحفاظ على الحماية.

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