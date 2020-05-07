تعرف على فائدة إضافة الشوكولاتة للقهوة بعد صيام ساعات طويلة

لا تخلو ليالي رمضان من فنجان القهوة اللذيذ بعد وجبة الإفطار، خاصة بعد صيام ساعات طويلة ، فنتشوق لشرب القهوة بمجرد تناول الإفطار .

نصح موقع healthline بعدة طرق مختلفة لجعل القهوة صحية ومفيدة للجسم، منها إضافة ملعقة كاكاو أو شيكولاتة خام إلى القهوة عند تحضيرها .

وبعيدًا عن أنها ستمنحها مذاق مميز، إلا أن هناك فوائد أخرى صحية لإضافة الكاكاو أو الشيكولاتة الخام لـ القهوة ، ومنها :

1* الكاكاو مضاد للالتهاب

2* الشيكولاتة أو الكاكاو تجعلم تستغنى عن وضع السكر في القهوة

3* يخفض ضغط الدم

4* يزيد الكولسترول الجيد

5* يخفض الكوليسترول الضار .

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