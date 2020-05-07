إليك 7 عادات غذائية خاطئة تصيبك بعسر الهضم تعرف عليها

الكثير منا يصاب في شهر رمضان الكريم بعسر الهضم، والذي ترجع أسبابه بسبب العادات الغذائية الخاطئة التي يتم اتباعها خلال الشهر، ونقدم لكم عادات غذائية خاطئة تصيبك بعسر الهضم وعليك التوقف عنها، وطرق علاج عسر الهضم في خطوات بسيطة.

تناول الكثير من الطعام بسرعة.

تناول الأطعمة التي تحتوي على المسبك والمقلي، والشطة.

الإكثار من المشروبات التي تحتوي على الكافيين، والمشروبات الغازية.

التدخين.

الإصابة بالقلق والتوتر المبالغ فيه.

تناول بعض أنواع الأدوية والتي تسبب حدوث عسر الهضم مثل المسكنات وبعض أنواع المكملات الغذائية.

الإصابة بأحد أمراض الجهاز الهضمي مثل التهابات وقرح المعدة، حصوات المرارة، أورام الجهاز الهضمي، انسداد الأمعاء، الإمساك، التهاب في البنكرياس، وجود بعض الطفيليات والديدان بالبطن.

تشخيص عسر الهضم

يتم تشخيص الإصابة بعسر الهضم من خلال أجراء بعض الفحوصات الطبية مثل

تحليل البراز.

تحليل صورة دم كاملة للتأكد من عدم وجود أنيميا.

موجات صوتية على البطن.

تستدعي بعض الحالات عمل منظار علوي علي المعدة.

طرق علاج عسر الهضم

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لعلاج عسر الهضم بدون اللجوء الأدوية اتبع النصائح التالية:

الحرص على تغيير العادات الغذائية الخاطئة والمسببة له.

تجنب تناول الأطعمة الدسمة والتي تسبب عسر الهضم.

الحرص على تناول الوجبات بكميات قليلة وعلى فترات متقاربة.

الإقلال من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

تجنب تناول المسكنات.

الابتعاد عن ما يثير بك القلق والتوتر.

تجنب النوم مباشرة بعد تناول الطعام.

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