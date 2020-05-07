خبيرة تدعو لعدم المبالغة في غسل اليدين

يعتبر غسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية من أولى التوصيات التي شددت عليها منظمة الصحة العالمية منذ بدء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي المقابل نبهت بعض الدراسات إلى ضرورة عدم المبالغة في ذلك. وهو ما أشارت إليه طبيبة أمراض الجلد الروسية لاريسا أليكسييفا، بحسب موقع RT حيث نبهت إلى أن الغسل المبالغ فيه لليدين بالصابون والمطهرات قد يسبب ضعف المناعة على مستوى الجلد.

وذكرت أن هذا يمكن أن يؤدي إلى المعاناة من بعض الأمراض الجلدية لدى الكثير من الأشخاص مع الإشارة إلى أنه من الأفضل مراعاة وضع البشرة الحساسة من خلال اتباع بعض القواعد.

وفي هذا السياق نصحت الاشخاص الذين يعانون من مشاكل جلدية مثل الإكزيما بوضع القفازات وبالحرص على استخدام الكريمات المرطبة والمغذية للبشرة باستمرار.

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ويشار إلى أن المنظمة العالمية ركزت على إجراءات أخرى أبرزها الالتزام بقواعد الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي مع اتباع نظام غذائي صحي. ودعت إلى وضع الكمامة الطبية والقفازان عند الخروج الاضطراري من المنزل.

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