شكرا لقرائتكم خبر عن العزل المنزلى بسبب كورونا يزيد من الإصابة بمرض اضطرابات الأكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف خبراء بالجمعية الوطنية لاضطرابات الأكل الأمريكية، أن العزل المنزلى بسبب تفشى وباء فيروس كورونا يمكن أن يدفع إلى الإصابة بهذا الاضطراب بسبب العزلة، وأكد الأطباء المتخصصون في هذا المجال أنهم لاحظوا أيضًا ارتفاعًا حادًا في تقارير المشكلات من مرضاهم.

ووفقا لتقرير لموقع healthline قال الدكتور هاري براندت المدير الطبي لمركز الأكل في ماريلاند:"أنا قلق للغاية لأنه حتى عندما يمكنك مقابلة المرضى شخصيًا ، قد يكون هذا مرضًا صعبًا للشفاء منه".

وتشمل اضطرابات الأكل مشكلات في الإفراط في تناول الطعام وتقييده وتشمل أكثر التشخيصات شيوعًا فقدان الشهية العصبي والشره المرضي وتناول الطعام بنهم، وأكد الخبراء إن القلق يلعب دورًا كبيرًا في كل تشخيص.

وقالت جينيفر بيبر وهي طبيبة نفسية شاملة في أونتاريو "غالبًا ما ترتبط اضطرابات الأكل بالسيطرة عندما نشعر أننا لا نستطيع السيطرة على ما يحدث لنا، فإننا نتمسك بهذه الفكرة أنه على الأقل يمكننا التحكم في ما أو كيف نأكل، و بسبب فيروس كورونا، فإن فقدان السيطرة على حياة المرء يصبح أثقل على الجميع، لذلك بالنسبة لشخص ما كان يتعامل بالفعل مع شعور بفقدان السيطرة ، فمن المرجح أن يتم تضخيم هذا الشعور الآن.

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وقال ليندسي رونجا ، وهو مسؤول عن التعافي من اضطرابات الأكل ومدرب مدى الحياة لـ Healthline، يعاني معظم الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل من ندرة العقلية عندما يتعلق الأمر بالطعام.

كما يمكن للعزل المنزلى بسبب كورونا أن يعطل الروتينات التي تم تأسيسها كآليات للتعامل مع اضطرابات الأكل ، بما في ذلك وقت وكيفية تناول الطعام ، بالإضافة إلى أنظمة التمارين الرياضية.

وأوصى كلير ميسكو ، الرئيس التنفيذي للجمعية الوطنية اضطرابات الأكل الأمريكية بأن يكون الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل حرصين للغاية بشأن من يتابعونه على وسائل التواصل الاجتماعي وعدم الانخراط مع الصفحات أو الأشياء التي يمكن أن تكون محفزة للاضطراب لديهم.

واضطرابات الأكل عبارة عن حالات خطيرة ترتبط بسلوكيات الأكل المستمرة، والتي تؤثر بشكل سلبي على صحته وعواطفه والقدرة على التأدية الوظيفية في جوانب مهمة من الحياة، وأكثر اضطرابات الطعام شيوعًا هي: فقدان الشهية العصبي، والشره العصبي، واضطراب نهم الطعام.

تشمل اضطرابات تناول الطعام التركيز بشكل كبير على الوزن وشكل الجسم والطعام، مما يؤدى إلى سلوكيات خطيرة في تناول الطعام، غالبا ما تحدث اضطرابات الأكل في سن المراهقة والشباب