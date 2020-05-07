شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء ووهان ينقذون مريضا تدهورت حالته بعملية زراعة رئة مزدوجة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذ أطباء في مدينة ووهان في الصين حياة مريض بفيروس كورونا يبلغ من العمر 65 عامًا عن طريق عملية زرع رئة مزدوجة، حيث تسبب الفيروس في إحداث أضرار بالغة في رئتيه، وكان الحل عملية زراعة الرئة، وذلك بحسب ما ذكرت جريدة "ديلي ميل" البريطانية.

وكان المريض "كوي آن" في حالة حرجة بعد أن ثبت أن نتيجة اختباره إيجابية بفيروس كورونا في أوائل فبراير وتم وضعه على جهاز لتوصيل الأكسجين للدم لأكثر من شهرين، وفقًا لما ذكرته مستشفى في ووهان.

وقال الأطباء إن عملية الزرع هي الطريقة الوحيدة لإنقاذ السيد كوي لأن العدوى القاتلة تسببت في أضرار لا يمكن إصلاحها في رئتيه، مما جعله غير قادر على التنفس بمفرده.





وقال المستشفى ان العملية المنقذة للحياة أجريت يوم 20 ابريل فى مستشفى الشعب بجامعة ووهان وشارك بها اكثر من 20 من الطاقم الطبي.

وقام المسعفون بارتداء نظارات واقية، وبدلات واقية لكامل الجسم ودروع للرأس طوال العملية، والتي استمرت لمدة 6 ساعات.

أجريت الجراحة في غرفة عمليات ذات ضغط سلبي للحد من انتشار الفيروس.

ووصفت الدكتورة لين هويكينج مدير قسم جراحة الصدر في المستشفى العملية بأنها "شديدة الخطورة".

وقالت إن على جميع الأطباء ارتداء أغطية رأس واقية من الصوت مما وفر لهم ضغطًا إيجابيًا.

وأوضحت: "بعد وضع أغطية الرأس ذات الضغط الإيجابي ، لن يتمكن العاملون الطبيون من استخدام اللغة للتواصل أثناء الجراحة ، وكان عليهم الاعتماد على خبرتهم وتفهمهم المتبادل لإتمام العملية".

وقد ظهرت أعراض حمى عالية على المريض السيد كوي لأول مرة في 23 يناير وتم تشخيصه بـ COVID-19 في 7 فبراير.

تدهورت صحته في 17 فبراير، وربطه الأطباء في مستشفى ووهان التابع للصليب الأحمر بجهاز يسمى ECMO بعد يوم واحد.

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ECMO هو إجراء جذري لدعم الحياة يستبدل وظيفة القلب والرئتين عن طريق ضخ الأكسجين إلى الدم خارج الجسم.

وضعه الأطباء في وحدة العناية المركزة في 6 أبريل بعد فشل وضعه في التحسن وكان لا يزال عليه البقاء على ECMO من أجل البقاء.

أثناء وجوده فى العناية المركزة، كان اختباره سلبيًا في العديد من اختبارات الحمض النووي، مما يعني أن الفيروس التاجي لم يعد موجودًا في جسده.

وقال المستشفى في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي "نظرًا لأن الفيروس تسبب في إصابته بتليف رئوي لا رجعة فيه وفشل تنفسي، فقد احتاج إلى مساعدة مستمرة من جهاز تنفس وجهاز ECMO وكان على وشك الموت".

وباعتباره مريضًا مصابًا بمرض COVID-19 فقد أبلغ الأطباء فريق عمل الفيروس في البلاد عن وضع السيد كوي، واعتبر الخبراء أن عملية زرع الرئة المزدوجة هي أفضل طريقة لإنقاذه.

قام الأطباء بزراعة رئتين في 20 أبريل من متبرع متوفى كان يتطابق مع السيد كوي وقد قام بإجراء العملية البروفيسور تشين جينجيو، قائد فريق الخبراء الوطني لزراعة الرئة بالإضافة إلى الأطباء من مختلف أقسام مستشفى الشعب.

وقال المستشفى إن السيد كوي يتعافى بشكل جيد، واستعاد وعيه وتم فصله من جهاز ECMO بعد يومين من الجراحة وكان لا يزال بحاجة إلى استخدام جهاز التنفس الصناعي لمساعدته على التنفس معظم اليوم لأن عضلاته لم يكن لديها ما يكفي من القوة حتى الآن لدعم رئتيه الجديدتين.

قال جياو ياهوي ، المتخصص في لجنة الصحة الوطنية الصينية ، إن عمليات زرع الرئة ليست طريقة تقليدية لعلاج فيروس كورونا الجديد ، ولكنها الطريقة الوحيدة حتى الآن لعلاج أولئك الذين يعانون من تغيرات نهائية في رئتيهم.

لكن جياو أشار إلى أنه يجب على الأطباء إجراء عملية الزرع فقط بعد القضاء على الفيروس في المريض.

وشدد قائلا: وإلا حتى إذا أعطيتهم رئة جديدة، فسوف تظل مصابة وتتلف".

وفقًا لنائب الأستاذ لي جوانج من قسم العناية المركزة بالمستشفى ، كان السيد كوي يستعيد قدراته البدنية ببطء. لكنه قال إن الأمر سيستغرق وقتا طويلا حتى يتعافى من العملية بالكامل.