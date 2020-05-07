روسيا بؤرة جديدة لكورونا بأوروبا.. ورقم قياسي في الإصابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت روسيا، الخميس، ارتفاع قياسي في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، بعدما سجلت لأول مرة 11231 إصابة جديدة، ليصبح بذلك الإجمالي 177160 حالة.

وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي أن عدد الوفيات اليومية ما زالت عند مستوى متقارب بعد تسجيلها 88 وفاة خلال آخر 24 ساعة مقارنة مع 95 و88 وفاة يومي الثلاثاء والأربعاء، لترتفع الحصيلة إلى 1625 حالة وفاة.

وشهدت أعداد المتعافين اليومي قفزة كبيرة مقارنة مع الأيام السابقة بتسجيلها 2476 حالة، ليرتفع الإجمالي إلى 23803، فيما لم تظهر على 48.7% من المصابين الجدد أية أعراض لـ"كوفيد-19"

وتعود أكثر من 50% من الإصابات الجديدة (6703 إصابات) إلى العاصمة موسكو التي تتصدر قائمة أكبر بؤر كورونا في روسيا بـ92676 إصابة و905 وفيات حتى الآن وتماثل 769 مريضا للشفاء لترتفع حصيلة المتعافين في المدينة إلى 9227.

وقال عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرجي سوبيانين، في تصريحات تلفزيونية، الخميس، إن العدد الحقيقي للمرضى المصابين بفيروس كورونا في موسكو وحسب الدراسات المختصة يبلغ ما بين 2 و2.5 % من إجمالي سكان المدينة أي حوالي 300 ألف شخص.