ارتفاع وفيات كورونا في تركيا لـ3641

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، الخميس، تسجيل 57 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 3641.
وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة ارتفع بواقع 1977 إلى 133721، وهو الأعلى خارج دول غرب أوروبا والولايات المتحدة وروسيا.
وتراجع العدد اليومي للوفيات والإصابات الجديدة بشكل حاد، عن أرقام الذروة التي سُجلت في أبريل/نيسان.
وبلغ إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا "كوفيد-19" حتى الآن 82984 شخصا.
وأجرت تركيا ما يتجاوز 1.27 مليون اختبار للكشف عن الفيروس منذ تفشي الوباء.
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