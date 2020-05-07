صحة ورشاقة

ارتفاع وفيات كورونا في تركيا لـ3641

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، الخميس، تسجيل 57 وفاة جديدة بفيروس المستجد في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 3641.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة ارتفع بواقع 1977 إلى 133721، وهو الأعلى خارج دول غرب أوروبا والولايات المتحدة وروسيا.

وتراجع العدد اليومي للوفيات والإصابات الجديدة بشكل حاد، عن أرقام الذروة التي سُجلت في أبريل/نيسان.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا "كوفيد-19" حتى الآن 82984 شخصا.

وأجرت تركيا ما يتجاوز 1.27 مليون اختبار للكشف عن الفيروس منذ تفشي الوباء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع وفيات كورونا في تركيا لـ3641 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا