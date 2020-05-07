صحة ورشاقة

جمال شعبان يوضح علاقة الأسنان بالقلب

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أكد الدكتور جمال شعبان عميد معهد معهد القلب سابقًا، أن هناك علاقة قوية بين أمراض القلب و نظافة الأسنان .

وأوضح جمال شعبان خلال برنامجه " ربي زذني علمًا" المذاع على قناة صدى البلد ، أن سلامة القلب تبدأ من الأسنان، موضحًا أن التهابات اللثة والحشو ومشاكل الأسنان قد تسبب ميكروبات تصيب القلب ، وخاصة المرضى الذين يعانون من ارتخاء الصمامات فتضاعف المخاطر.

وأكد عميد معهد القلب سابقًا، إن حالة ارتخاء الصمامات له العديد من طرق العلاج، لكن إذا حدث دخول ميكروب من الأسنان للقلب و الصمامات، سيفاقم خطورة ارتخاء الصمامات وقد يحتاج تدخل جراحي وقسطرة.

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