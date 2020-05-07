يحتوي عصير الطماطم على العديد من المغذيات والمكونات الغنية والمفيدة جدا وخاصة في تقوية مناعة الجسم، ومن واهمها مضاد الاكسدة الشهير "اللايكوبين" وهو المسؤول عن اعطاء الطماطم اللون الأحمر المغري، ويعد من أغنى الأطعمة التي تحتوي على مادة (الليكوبين) وهو من مضادات الأكسدة التي تقلل من الجذور الحرة بالجسم. وتقدم خبيرة التغذية الدكتور سهام سوقية، فوائد تناول عصير الطماطم. -مفيدة للدورة الدموية -تساهم في تقليل الكوليسترول الضار -تحتوي على كمية جيدة من الألياف Advertisements -لاتسبب البدانة كما يشاع عنها -بعض مرضى القولون مزعجة لهم وهذا يختلف من شخص لآخر قد يهمك أيضا: فوائد لا تتخيّلها في حبّة الكيوي أبرزها تعزيز عمل جهاز المناعة الكشف عن أهمية تناول زيت الزيتون في محاربة الأمراض السرطانية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أهم وأبرز فوائد تناول عصير الطماطم لجسمك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.