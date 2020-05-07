فوائد عديدة لـ"الموز" على صحة الجسم تعرف عليها

يعدّ الموز من الفواكه الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، فهوي يحتوي علي فيتامين ج وب، وعنصر البوتاسيوم والمنجنيز، ومضادات الأكسدة، والألياف، ولذا فتناوله يوميا يعد من الحيل الغذائية الجيدة التي تساهم في الحفاظ علي صحة الجسم، وفي هذا الصدد قدم التقرير المنشور عبر موقع "healthline" العديد من الفوائد الصحية الناتجة عن تناول الموز يوما، ومنها:

-يحتوي الموز علي نسبة عالية من البوتاسيوم، وهذا يجعله من الفواكه التي تنظيم نسبة ضغ الدم، وتحد من تعرضه للإرتفاع، وأيضا يحافز علي صحة القلب، ويحد من تعرضه لأي مضاعفات.

-يرجع إحتواء الموز علي فيتامين ب، إلي جعله من الفواكه التي تحافظ علي التركيز، وتنشيط خلايا المخ، والحفاظ عليها.

-يساعد الموز في الحفاظ علي صحة الجهاز الهضمي، لأنه يحتوي علي نسبة جيدة من الألياف، فهذا يجعله من الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالإسهال، ويعمل علي تنظيم المعدة والأمعاء.

-تقليل صوت صفير الصدر عند الأشخاص وخاصة الأطفال الذين يعانون من الإصابة بالربو، حيث أكدت دراسة نشرتها مجلة European Respiratory Journal عام 2007، والتي أُجريت على 2640 طفل تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 10 سنوات، وأثبتت أن تناول الموز يقلل من صوت صفير الصدر لدي الأطفال.

-يحتوي الموز علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تجعله من الفواكه الهامة التي تقلل من فرص الإصابة بمرض السرطان، كما أن احتواء الموز علي بروتين الليكتين يقلل من فرص الإصابة بسرطان الدم، ولذا عليك تناول الموز.

-يعمل تناول الموز علي تنظيم نسبة الكولسترول في الدم، والحد من ارتفاعه.

-زيادة تدفق الدم في الجسم، وتنشيط خلايا الجسم، والحد من التعرض للإصابة بالكسل.

-يساعد الموز علي تقوية عضلات الجسم، والحد من التعرض للشعور بألم المفاصل، ولذا عليك تناوله للحفاظ علي مفاصل الجسم، والحد من التعرض للإصابة بأي ألم بها.

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