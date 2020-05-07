تعرف على فوائد الخروب للوقاية من السرطان وصحة القلب

قدم الدكتور أحمد صبرى خبير التغذية العلاجبة بعض فوائد تناول الخروب،عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

فوائد الخروب :

1- تعزيز عملية الهضم وعلاج الاسهال:

تناول الخروب بانتظام يساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، بفضل احتواء الخروب على مادة العفص التي تعزز إفراز هرمونات الجهاز الهضمي وتعزز عملية الهضم والامتصاص في الجسم.

كما وتعرف المواد الغنية بمادة العفص بكونها مواد مضادة للاسهال، وبهذا يستخدم الخروب لعلاج الإسهال في الأطفال والبالغين على حد سواء.

أشارت بعض الأبحاث إلى أن شرب عصير الخروب الخام أو تناول مسحوق الخروب قبل محلول الاماهة عند الاسهال، ساعد كثيرًا في تقصير فترة الأعراض في الأطفال والرضع المصابين بالاسهال الحاد.

وبما أن الخروب خالي من الغلوتين فهو يعد مسموح لمرضى السيلياك (حساسية القمح)، ويساعدهم في تعزيز عملية الهضم والامتصاص وبديل للعديد من المخبوزات والمشروبات.

2- تخفيض مستويات الكولسترول:

يساعد الخروب في خفض مستويات الكولسترول الضار، بسبب محتواه العالي من الألياف القابلة للذوبان، كما أن محتواه من اللجنين والبوليفينول (مضادات أكسدة قوية) يساهم في تعزيز صحة جهاز الدوران.

أشارت بعض الدراسات إلى أن تناول لب الخروب، أو أي منتج يحتوي عليه عبر الفم لمدة 6 أسابيع، قد يساهم في تقليل نسبة الكولسترول الكلي والكولسترول السيء عند المصابين بارتفاع الكولسترول.

3- مناسب لمرضى ضغط الدم:

الخروب خالي من الكافيين، لذا فهو مناسب لمرضى ضغط الدم، ويحتوي على نسبة جيدة من البوتاسيوم، أحد العناصر الهامة لتعزيز صحة القلب، إذ يساهم في ارتخاء جدران الأوعية الدموية والسيطرة على الضغط.

4- الوقاية من السرطان:

يساعد الخروب (بفضل محتواه من مضادات الأكسدة) على مواجهة السرطانات والوقاية منها، إذ وجدت بعض الدراسات أن الاستخدام المنتظم للخروب قد يساعد في الوقاية من سرطان الرئة.

5- علاج السعال والانفلونزا:

محتوى الخروب من فيتامينات ومضادات قوية للأكسدة، مثل البوليفينول، يساعد في علاج السعال والانفلونزا، ونزلات البرد.

كما وتعد مادة الغال التي يحويها الخروب مادة مضادة للفيروسات والبكتيريا وللالتهابات والحساسية، ويساعد مضغ أوراق الخروب في علاج مشاكل الحلق والتهاباته.

6- مكافحة هشاشة العظام وشلل الأطفال:

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يساعد حمض الغال في الخروب في الوقاية من مرض شلل الأطفال وعلاجه، وبسبب غنى الخروب بالفوسفور والكالسيوم، فانه قد يساعد في مكافحة مرض هشاشة العظام.

7- تنظيم مستويات السكر في الدم:

يحتوي الخروب على ألياف غذائية قابلة للذوبان تساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم، ومن هنا فقد يكون الخروب شرابًا مثاليًا لمرضى السكري، مع مراعاة نسبة السكر العالية التي يحويها الخروب.

8- السيطرة على الوزن ومحاربة السمنة:

في بعض التجارب السريرية التي تم إجراؤها، وجد أن استهلاك لب الخروب يساعد في خفض وزن الجسم، عن طريق خفضه لمستويات هرمون الجريلين والدهون الثلاثية في الجسم بعد الاكل.

كما وأن محتوى الخروب من الألياف الغذائية ساعد في زيادة الشعور بالشبع لدى المشتركين في الدراسة، مما قلل تلقائيًا من معدل السعرات الحرارية المستهلكة خلال اليوم.

وأشارت البحوث مؤخرًا إلى أن تناول الخروب ساهم في زيادة إفراز الدهون مع البراز في الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن.

لكن علينا التنويه هنا لأن نسبة السكر في الخروب عالية، وبطبيعة الحال فانه يحوي سعرات حرارية عالية، لذا فإن أي شخص يطمح للسيطرة على وزنه عليه تناول الخروب باعتدال وبكميات محسوبة.

9- فوائد الخروب للشعر والبشرة:

تناول الخروب مفيد في تعزيز صحة الشعر وعلاج تساقطه وتقويته فهو مصدر غني لمضادات الاكسدة ولفيتامين E.

كما وأن تناول الخروب يساعد في تعزيز صحة البشرة والجلد بشكل عام وهو مهم للوقاية من التجاعيد وعلامات التقدم في السن.

10- فوائد الخروب للحمل:

وجد بأن تناول الحامل للخروب قد يساعد في السيطرة على مشاكل القيء خاصة في بداية الحمل، وقد يساعد في التخفيف من مشكلة الحرقة والاضطرابات الهضمية، وقد يساعد في علاج الاسهال.

بالإضافة إلى كون الخروب مصدرًا للعديد من المعادن والفيتامينات التي من المهم تناولها بكميات كافية خلال الحمل.

إلا أنه لا توجد دراسات كافية حول مدى سلامة تناول الخروب والحصص المسموحة للحامل بتناولها منه، لذا فمن الأفضل تناوله بكميات قليلة ومعتدلة.

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