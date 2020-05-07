قصة شعر مضحكة لمدونة أسترالية حاولت التشبه ببيلا حديد

سيدني - لايف ستايل
قامت المدونة الأسترالية، سيليست باربر، بنشر فيديو يظهر كيف تقوم بقص غرتها، تشبها بعارضة الأزياء بيلا حديد، وقامت سيليست بنشر الفيديو في حسابها على إنستغرام يظهر ببدايته بيلا حديد بقصة شعر جديدة مرتدية قميص برتقالي اللون، ثم تظهر المدونة بعد ذلك مرتدية هي الأخرى قميص برتقال اللون ولكن بقصة شعر مضحكة.
وسجل الفيديو سجل 701 ألف إعجاب و27 ألف تعليق وكتب أحد المتابعين: "إذا قامت بيلا ضجة بقص شعرها، فهذا لا يعني على الإطلاق أنه يجب عليك أن تحذي حذوها"، وكتب مستخدم آخر :"هذا الفيديو المفضل لدي..لا يمكنني التوقف عن الضحك.. كان عليّ إرسال هذا الفيديو إلى صديقتي قبل أن تقص شعرها"، "أحبك!".
الجدير بالذكر أن العديد من الناس لجؤوا في حجرهم الصحي المنزلي إلى مقصاتهم وأدواتهم المختلفة لقص شعرهم بأنفسهم، ما نتج عنه قصات غريبة وكارثية ومأساوية إلى حد كبير.
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