فوائد الطماطم للعناية بالبشرة

تحتوي الطماطم على الكثير من مضادات الأكسدة والفيتامينات، التي تجعلها علاجاً فعالاً لكثير من مشاكل البشرة، لا سيما النوع الدهني منها. فهي تعمل على شد البشرة وتقليص المسامات وإزالة الرؤوس السوداء وحب الشباب، والحد من إنتاج الزيوت الزائدة على سطح البشرة.

وفي ما يلي، سنعرفك الى أفضل وصفات الطماطم لبشرة شابة ونقية لا تشوبها شائبة.



الطماطم لشد البشرة والتخلص من التجاعيد

تساهم الطماطم في امتصاص الجلد للأوكسيجن، وفي الحد والتخلص من علامات شيخوخة البشرة، فيمنح المرأة بشرة شابة وصحية على الداوم. اخلطي ملعقة كبيرة من الطماطم المطحون وملعقة صغيرة من العسل الطبيعي. طبقي الخليط على بشرة وجهك واتركيه لمدة ربع ساعة. بعدها، نظفي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالماء الدافئ.



الطماطم لإزالة حب الشباب

إذا كنت تعانين من حب الشباب وتودّين التخلص من هذه المشكلة، اطحني ثمرة طماطم طازجة جيداً وادهني المزيج على وجهك واتركيه لمدة ساعة. بعدها نظفي وجهك جيداً بالغسول الخاص بك وشطفيه بالماء الدافئ، من ثم ضعي على بشرتك كريماً مرطباً.



الطماطم لتقليص المسامات الواسعة

أما إذا كنت تريدين تقليص حجم المسام الواسعة في بشرتك، فاخلطي ملعقتين صغيرتين من عصير الطماطم مع بضع قطرات من عصير الليمون الطازج. من ثم دلكي وجهك بهذا الخليط في شكل دائري، واتركيه لمدة ساعة. بعدها اغسلي وجهك جيداً وضعي عليه كريماً مرطباً.

الطماطم لإزالة الرؤوس السوداء

سنقدم لك أيضاً وصفة سهلة ومفيدة لتنظيف بشرتك والتخلص من الرؤوس السوداء بشكل نهائي، وهي تتكون من الطماطم والأفوكادو. اهرسي حبة طماطم وحبة أخرى من الأفوكادو جيداً. ادهني بشرة وجهك بهذا المزيج واتركيه لمدة عشرين دقيقة. بعدها شطفي وجهك جيداً بالماء الدافئ.

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الطماطم للحد من إنتاج الزيوت الزائدة على البشرة

لا تقتصر فوائد الطماطم على ما ذكرنا آنفاً، إذ في إمكانك أيضاً أن تستخدمي عصير الطماطم ممزوجاً مع عصير الخير، وذلك للتخلص من الزيوت الزائدة على سطح البشرة. ادهني الخليط على البشرة يومياً بواسطة قطعة من القماش، وذلك للحد من إفراز الزيوت وظهور حب الشباب.



الطماطم لتهدئة البشرة

هذا ويساعد الطماطم في تخفيف تهيجات البشرة والحكة والبقع الحمراء. لذلك حضري مزيجاً مؤلفاً من عصير الطماطم والزبادي، فهذا الأخير يدعم البشرة بالبروتين اللازم ما يعطيها نعومة وإشراقاً. أما الطماطم فيساهم في تخلص البشرة من الحكة والالتهابات والتهيجات. اطحني ثمرة طماطم صغيرة مع ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي، ثم ادهني المزيج على وجهك لمدة 20 دقيقة. بعد ذلك، شطفي بشرتك جيداً بالماء وستلاحظين الفرق.



الطماطم لعلاج حروق الشمس

تُعتبر الطماطم علاجاً فعالاً لحروق الشمس. فإذا كنت تعانين من حروق الشمس، ما عليك سوى خلط ملعقتين صغيرتين من عصير الطماطم مع أربع ملاعق كبيرة من الزبدة. ادهني الخليط على بشرتك لمدة نصف ساعة، بعدها شطفيها جيداً بالماء.

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