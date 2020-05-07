عناية كاملة بالبشرة خلال رمضان بمكون واحد فقط

تحتاج البشرة خلال شهر رمضان الى عناية خاصة، تجنباً لإصابتها بالاصفرار والبهتان نتيجة ساعات الصيام الطويلة. وفي ظل الحجر المنزلي باستطاعتك منح بشرتك الوقت اللازم للحفاظ عليها شابة ومتألقة وخالية من الشوائب. ومن خلال استخدام الموز، بإمكانك تأمين عناية كاملة بالبشرة خلال رمضان، تعرفي الى الطريقة في هذا المقال.



ترطيب البشرة الجافة

قومي بهرس حبة الموز جيداً ثم أضيفي إليها ماء الورد. حركي المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. بعدها، طبقي الخليط على بشرة وجهك بعد تنظيفها بشكل جيد، واتركيه لمدة ربع ساعة. من ثم، شطفي وجهك بالمياه الفاترة. يعد هذا الماسك الأفضل لترطيب البشرة الجافة، وسيساعدك أيضاً في تفتيح لون بشرتك والقضاء على التصبغات، وذلك نظراً الى غناه بالمعادن والفيتامينات الأساسية لصحة البشرة. كما سيمنح بشرتك النضارة والتوهج الطبيعي.



شد الوجه والتخلص من التجاعيد

اهرسي نصف ثمرة ناضجة من الموز، وأضيفي إليها ربع كوب من اللبن وملعقة كبيرة من العسل الطبيعي. حركي المكونات جيداً الى أن تحصلي على ماسك متماسكة وزي قوام كريمي. بعدها، طبقي الماسك على وجهك بالتساوي، في جميع الاتجاهات من الأسفل الى الأعلى. اتركي الماسك على وجهك لمدة ربع ساعة. ثم شطفي وجهك جيداً بالماء، مع الحرص على ترطيب وجهك بالكريم المناسب. هذا المسك مثالي لشد البشرة والتخلص من تجاعيد الوجه والخطوط الدقيقة، حيث يشتمل على مضادات الأكسدة والمواد المغذية للبشرة، وفيتامينات A، B، وc. كما أنه غني جداً بالكولاجين والإيلاستين، وهي مكونات تعيد الشباب الى بشرتك.

توريد الخدود الباهتة والمصفرة

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اهرسي حبة ناضجة من الموز الى أن تصبح ناعمة جداً. من ثم، قومي بتطبيق الموز على خديك واتركيه مدة ربع ساعة. بعدها، نظفي وجهك من الموز وشطفيه بالمياه الفاترة. يعمل هذا الماسك على إحياء البشرة الباهتة والمصفرة، وتساهم في منحك خدوداً وردية بشكل طبيعي.



تفتيح لون البشرة

اسلقي شريحيتين صغيرتين من البطاطا واهرسيهما جيداً. من ثم، اهرسي نصف ثمرة ناضجة من الموز واحدة واخلطيها جيداً مع البطاط المهروسة، مع إضافة ملعقة كبيرة من ماء الورد وملعقة أخرى من عصير الليمون وملعقة ثالثة من الحليب السائل. وبعد خلط المكونات جيداً، طبقي الخليط على بشرة وجهك واتركيه الى أن يجف تماماً. بعدها، شطفي وجهك بالمياه الفاترة وجففيه جيداً. سيعمل هذا الماسك على التخلص من الاسوداد والبقع الداكنة والتصبغات، ليجعل لون بشرتك فاتحاً ومشرقاً بشكل طبيعي.

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