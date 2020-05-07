واشنطن: نتائج فحص كورونا للرئيس الأمريكي ونائبه "سلبية" بعد تأكد إصابة أحد مساعديه المزيد

قال متحدث باسم البيت الأبيض، الخميس، إن نتائج فحص فيروس كورونا المستجد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس.

وأضاف في بيان، أنه تم إجراء الفحوصات لترامب وبنس بعد اكتشاف إصابة أحد أفراد الجيش الأمريكي، الذي يعمل بمجمع البيت الأبيض، بالفيروس.

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كانت شبكة تلفزيون (سي.إن.إن) قد حددت هوية هذا المسؤول العسكري بأنه خادم شخصي لترامب.

ومساء الثلاثاء الماضي، سجلت الولايات المتحدة، 2333 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة مقابل 1015 وفاة في اليوم السابق، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة التي تُعدّ مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كورونا، أنّ العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس في الدولة الأكثر تضرراً بالوباء في العالم ارتفع إلى 71 ألفاً و22 وفاة.