الخليج 365الخميس 2020/5/7 07:32 م بتوقيت أبوظبي
قال متحدث باسم البيت الأبيض، الخميس، إن نتائج فحص فيروس كورونا المستجد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس.
وأضاف في بيان، أنه تم إجراء الفحوصات لترامب وبنس بعد اكتشاف إصابة أحد أفراد الجيش الأمريكي، الذي يعمل بمجمع البيت الأبيض، بالفيروس.
كانت شبكة تلفزيون (سي.إن.إن) قد حددت هوية هذا المسؤول العسكري بأنه خادم شخصي لترامب.
ومساء الثلاثاء الماضي، سجلت الولايات المتحدة، 2333 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة مقابل 1015 وفاة في اليوم السابق، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.
وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة التي تُعدّ مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كورونا، أنّ العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس في الدولة الأكثر تضرراً بالوباء في العالم ارتفع إلى 71 ألفاً و22 وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن: نتائج فحص كورونا للرئيس الأمريكي ونائبه "سلبية" بعد تأكد إصابة أحد مساعديه المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.