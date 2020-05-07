شكرا لقرائتكم خبر عن ممارسة اليوجا 3 مرات فى الأسبوع تساعد فى الحد من أعراض الصداع النصفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير دراسة في علم الأعصاب إلى أن اليوجا يمكن أن تقلل من تكرار الصداع النصفي ومدته وألمه، فقضاء بعض الوقت على بساط اليوجا يمكن أن يفعل المعجزات للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي أفضل من تناول الأدوية بمفردها.

ووفقا لتقرير لموقع healthline أشار الدكتور روهيت بهاتيا المؤلف الرئيسي لمعهد عموم الهند للعلوم الطبية إلى أن نصف الأشخاص تقريبًا الذين يتناولون أدوية لعلاج الصداع النصفي يخففون من اعراضه وآلامه.

قامت الدراسة بإجراء البحث على 114 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 50 عامًا، جميعهم يعانون من الصداع النصفي العرضي، والذي يعرف بأنه يعاني من 4 إلى 14 صداعًا في الشهر تم تعيين الأشخاص بشكل عشوائي في مجموعتين تلك الموجودة فقط على الدواء والأخرى على الدواء مع ممارسة اليوجا أيضا، وأعطيت كلتا المجموعتين الأدوية المناسبة والمشورة بشأن تغييرات نمط الحياة مثل الحصول على قسط كاف من النوم وممارسة الرياضة وتناول الطعام بشكل جيد.

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خضعت مجموعة اليوجا لممارسة اليوجا لمدة ساعة واحدة 3 أيام في الأسبوع لمدة شهر واحد، تضمنت الممارسة تمارين التنفس ، والتأمل بعد الشهر الأول ، مارسوا اليوجا في المنزل 5 أيام في الأسبوع لمدة شهرين إضافيين، قام المشاركون بتدوين جميع معلومات الصداع النصفي ، بما في ذلك مدة النوبة وشدتها وأدويتها.

بينما رأى الجميع تحسن كانت الفائدة أعلى في أولئك الذين أضافوا اليوجا الى روتينهم اليومى دأت هذه المجموعة بمتوسط ​​9.1 صداع في الشهر وانتهت فترة الدراسة لمدة 3 أشهر مع 4.7 صداع في الشهر انخفاض بنسبة 48%.

وقال بهاتيا في بيان: "تظهر نتائجنا أن اليوجا يمكن أن تقلل ليس فقط من الألم ، ولكن أيضًا من تكلفة علاج الصداع النصفى.