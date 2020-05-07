شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: 20 % من مرضى كوفيد 19 يعانون من إصابات فى القلب بسبب الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أثار ارتفاع معدل حدوث مشاكل في القلب لدى المرضى الذين يصابون بفيروس كورونا حيرة لدى الخبراء الطبيين، حيث تشير الأدلة المبكرة إلى أن ما يصل إلى 1 من كل 5 مرضى مصابون بـ كوفيد 19 لديهم علامات إصابة بالقلب ، بغض النظر عما إذا كانت لديهم أعراض تنفسية أم لا، فواحدة من المشاكل الرئيسية المرتبطة الفيروس هي كمية الالتهاب التي تسببها العدوى هذا قد يؤثر على صحة القلب.





ووفقا لموقع healthline على الرغم من أن جزءًا كبيرًا من هؤلاء المرضى لديهم بالفعل مشاكل صحية أساسية تتعلق بالقلب ، مثل أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم ، إلا أن العديد من المرضى الأصحاء يعانون أيضًا من مشاكل في القلب ، بما في ذلك إصابات الأوعية الدموية ، والجلطات الدموية ، وعدم انتظام ضربات القلب ، والسكتات الدماغية ، والنوبات القلبية.

ولمعرفه سبب ذلك بدأ الباحثون في فهم سبب تسبب الفيروسات التاجية في أمراض القلب، وفقًا لدراسة جديدة نُشرت في مجلة Frontiers in Cardiovascular Medicine، فإنه يتلخص في عدة عوامل الالتهاب الواسع النطاق الذي تسببه العدوى، وإمكانية إصابة الفيروس مباشرة بجهاز القلب والأوعية الدموية ، والضغط العام الذي تضعه العدوى أمراض القلب الموجودة من قبل، واحدة من المشاكل الرئيسية المرتبطة بـكوفيد 19 هي كمية الالتهاب التي تسببها العدوى.

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وفقًا لخبراء الصحة يحدث هذا المستوى من الالتهاب بسبب ظاهرة تسمى "عاصفة الستوكين" ، حيث ينتج الجهاز المناعي استجابة كبيرة جدًا ضد الفيروس،بدلاً من مهاجمة الفيروس فقط ، تصيب الخلايا المناعية الخلايا السليمة أيضًا ، مما يحفز الالتهاب.

يمكن أن تؤدي الاستجابة الالتهابية الكبيرة إلى الكثير من الضغط على القلب ، مما يجعل القلب يعمل بجد لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم بينما يحارب الجسم العدوى.

تقول الدكتورة جويس إم أون هسياو مدير أمراض القلب السريرية في Yale Medicine: "فيما يتعلق بالقلب، عندما تكون هناك عاصفة سيتوكين ، يمكن أن يؤدي فائض السيتوكينات إلى التهاب عضلة القلب الخاطف مع نخر خلايا عضلة القلب أو الموت مضيفًه أن هذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في وظائف القلب وفشله.

قال المؤلف الرئيسي للدراسة شويانغ زانغ ، أستاذ أمراض القلب في مستشفى كلية بكين الطبية في بكين بالصين، أن المرضى الذين لديهم استجابة التهابية أكثر حدة يبدو أنهم أكثر عرضة للإصابة بمشاكل قلبية خطيرة ولديهم خطر أكبر للوفاة من فيروس كورونا.