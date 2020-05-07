شكرا لقرائتكم خبر عن اطمنى على نفسك.. ما هو الاختبار الذي يجرى للتحقق من انسداد قناة فالوب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انسداد قناة فالوب من المشاكل الصحية الشائعة التي تواجه كثير من النساء وتؤثر على قدرتهن على الإنجاب، وآشعة الصبغة على الرحم وقناتي فالوب أو ما يعرف باختبار HSG، يساعد طبيبك في اكتشاف أسباب انسداد قناتي فالوب والتي تؤثر على الحمل، من خلال سلسلة "اطمنى على نفسك" نتعرف على اختبار تصوير الرحم وقناتى فالوب بالصبغة، وفقاً لموقع " webmd".

وإذا كنتِ تحاولين إنجاب طفلاً، فهناك أجزاء كثيرة من جسمك يجب أن تعمل بشكل صحيح، حيث يحتاج المبيضان إلى إنتاج بويضة كل شهر، ويجب أن يكون الرحم في حالة جيدة، ويجب أن تكون قنوات فالوب غير مسدودة وإذا كان أي من هذه الأجزاء المهمة لا يعمل بشكل صحيح ، فقد تواجه صعوبة في الحمل.

إذا كانت قناتي فالوب مسدودة، فلن يتمكن الحيوان المنوي من الوصول إلى البويضة أو لن تتمكن البويضة المخصبة من الوصول إلى الرحم، ويمكن أن تحدث انسداد قناتي فالوب لعدة أسباب مختلفة، ولكن بغض النظر عن السبب ، سيشخصها طبيبك باختبار يسمى آشعة الصبغة على الرحم.

ما هي آشعة الصبغة على الرحم HSG ؟

آشعة الصبغة على الرحم (HSG) هو إجراء يستخدم أشعة سينية لفحص قناة فالوب والرحم، عادةً ما يستغرق الأمر أقل من 5 دقائق ويمكنك العودة إلى المنزل في نفس اليوم.

من المحتمل أن يقوم طبيبك بهذه الآشعة بعد الدورة الشهرية ولكن قبل فترة التبويض، حيث تقل احتمالية أن تكوني حاملًا خلال هذه الفترة.

كيفية الاستعداد ل HSG

قد يخبرك طبيبك بتناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية قبل ساعة واحدة من آشعة الصبغة، وقد تحتاجين أيضًا إلى تناول مضاد حيوي.

سيقوم أخصائي أمراض النساء بإجراء الاختبار في العيادة، حيث يمكنك الاستلقاء على طاولة أسفل جهاز تصوير بالأشعة السينية يسمى منظار الفلور، ومن خلال منظار في المهبل ثم أنبوبًا رفيعًا يسمى قنية توضع في عنق الرحم وتملأ الرحم برفق بسائل يحتوي على اليود، ليظهر صورة للرحم وقناتي فالوب على الأشعة السينية.

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مخاطر آشعة الصبغة على الرحم

الصبغة على الرحم آمنة نسبية، ولكن جميع الإجراءات تنطوي على مخاطر بسيطة، حيث قد تعاني من مشاكل إذا كان لديك رد فعل تحسسي تجاه الصبغة، من الممكن أيضًا إصابة أو إصابة الحوض في الرحم، اتصلي بطبيبك على الفور إذا كان لديك أي من الأعراض التالية:

-إفرازات مهبلية كريهة الرائحة

-إغماء

-ألم شديد أو تشنج في بطنك

-التقيؤ

-نزيف مهبلي كثيف

-حمى

نتائج آشعة الصبغة على الرحم

سوف ينظر أخصائي الأشعة إلى صور الأشعة السينية ويرسل تقريرًا إلى طبيبك.

إذا أظهر التقرير أن قناتي فالوب مسدودة، فقد تحتاج إلى إجراء يسمى منظار البطن.