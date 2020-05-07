إنفو جراف.. عصائر طبيعية مهمة عشان جهازك المناعى فى رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثر في شهر رمضان تناول العصائر الطبيعية التى تعمل على ترطيب الجسم ومحاربة الجفاف والعطش، لذلك يقدم ”الخليج 365” 5 عصائر طبيعية مهمة فى رمضان تساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعى، حسب ما ذكره موقع homekitchenary فهى: 1ـ عصير التفاح مع البرتقال والجزر، وصفة طبيعية تعمل على تعزيز صحة الجسم والجهاز المناعى . 2ـ عصير البرتقال والجريب فروت يحتوى على نسبة عالية من فيتامين ج والمواد المضادة للأكسدة 3ـ عصير الطماطم والكرفس يحتوى على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الهامة للجسم. 4ـ عصير البطيخ يحتوى على فيتامين أ وج والمغنسيوم وبعض الفيتامينات الأخرى. Advertisements 5ـ عصير البنجر والجزر مع الزنجبيل والكركم تعزز صحة الجهاز المناعى وعلاج البرد والأنفلونزا.













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