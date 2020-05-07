صيدلاني الوحدة الوطنية.. مينا فهيم دكتور مسيحي يقدم نصائح طبية للمسلمين في رمضان

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام فيديوهات عديدة لصيدلاني مصري شاب يدعى دكتور مينا فهيم يقوم فيها بتقديم نصائح طبية للمسلمين أثناء الصيام في شهر رمضان المبارك، مما جعل كثيرون يستغربون الأمر ويتسائلون حول ديانة هذا الصيدلي الذي يظهر من اسمه بوضوح أنه مسيحي.

أول فيديوهات دكتور مينا فهيم للمسلمين في رمضان كانت مفاجأة للبعض ففي الوقت الذي دعا فيها البعض لضرورة الإفطار في رمضان في ظل انتشار فيروس كورونا وحاجة الجسم للماء ومن هؤلاء مشايخ مسلمين، خرج الصيدلاني مينا فهيم ليرفض هذا الرأي ويدعم الصيام في رمضان ويعدد فوائده في تقوية المناعة وتضبيط المعدة والجهاز الهضمي للإنسان هذا بجانب تقوية الجهاز التنفسي وخاصة بالنسبة للمدخنين لتوقفهم عن التدخين لفترات طويلة، بل وتأكيده أيضا أن ليس هناك أي علاقة بين الصيام وكورونا على عكس ما ردد البعض.

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اثار الفيديو الجدل لدرجة أن البعض بدأ يستفسر عن ديانة دكتور مينا فهيم الحقيقية في ظل دعمه الكبير للصيام وهو ما رد عليه في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقال إنه مسيحي ولكنه يعلق على كل الأمور الطبية بطريقة علمية بعيدا تماما عن الأديان.

الاستغراب تواصل مع استمرار الصيدلاني المصري الشاب في تقديم فيديوهاته الطبية لدعم الصائمين في رمضان على مدار الشهر بالكامل وتحت اسم "نصيحة في دقيقة" حيث نشر فيديوهات عديدة منها فيديو تحدث فيه عن طرق طبية تساعد النساء على صوم رمضان كاملا دون انقطاع بسبب الحيض، وفيديوهات أخرى تقدم نصائح للأطفال الذين يصومون رمضان لأول مرة، ومعلومات للرياضيين عن الطريقة الصحيحة لممارسة الرياضة في رمضان، ونصائح لعدم الزيادة في الوزن في الشهر الكريم، وارشادات مهمة للحوامل في الصيام وكذلك الطرق السليمة للنزول للأسواق المزدحمة دون الإصابة بفيروس كورونا وغيرها من الفيديوهات المتواصلة على مدار شهر رمضان بالكامل، مما نال إعجاب متابعيه الذين استغربوه كثيرا في البداية وبعدها أصبحوا يتابعوه باستمرار.

مينا فهيم نموذج جديد من نماذج مصرية كثيرة تؤكد الوحدة الوطنية في مصر بين المسلمين والمسيحيين وتوجه رسالة لقوى الشر وهي أن الدين لله والوطن للجميع، ولهذا أطلق عليه متابعيه عدة ألقاب منها "صيدلاني الرحمة" وكذلك "صيدلاني الوحدة الوطنية".

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