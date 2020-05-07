لقاح كورونا الأمريكي يبدأ ثاني مراحل التجارب السريرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجازت منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية المرحلة الثانية من التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) الذي تنتجه شركة "مودرنا" الأمريكية.

ونقلت شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية عن الشركة المنتجة القول في بيان، الخميس، إن المرحلة الثانية من التجارب السريرية ستبدأ قريباً، بعد إجازة منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية.

وذكرت أن من المتوقع أن تبدأ المرحلة الثالثة في أوائل الصيف المقبل في يونيو/حزيران، مشيرة إلى أنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة لبروتوكول المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

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ويعد لقاح "إم آر إن إيه-1273" هو أول لقاح أمريكي يتم إجراء التجارب السريرية له لعلاج فيروس كورونا المستجد، وبدأت أولى تجاربه في مارس/آذار.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في أكثر من مناسبة أنه من المتوقع أن يتم إنتاج اللقاح الأمريكي لعلاج فيروس كورونا في يناير/كانون الثاني.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن هناك عشرات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، والتي يتم إجراء التجارب السريرية بشأنها حول العالم، للتأكد من فاعليتها في علاج الفيروس الذي تفشى في جميع أنحاء العالم.