الآسيويون وذوو البشرة السمراء الأكثر عرضة للوفاة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة بريطانية أن خطر الوفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) يزيد بين المصابين الآسيويين وذوي البشرة السمراء، لكنها خلصت إلى أنه لا الحرمان ولا الظروف الصحية يمكن أن تفسر النتيجة بالكامل.

وقالت وكالة "بلومبرج" إن باحثين في جامعة أكسفورد وكلية لندن للصحة والطب الاستوائي وجدوا أنَّ أمراض القلب والسكري وهي أمراض منتشرة أكثر في المجتمعات ذات البشرة السمراء والآسيوية لا تمثل سوى جزء صغير من المخاطر الزائدة وبالمثل الظروف المعيشية الصعبة.

وفرز العلماء البيانات الصحية لأكثر من 17.4 مليون شخص بالغ من الخدمة الصحية الوطنية في المملكة المتحدة لتجميع ما وصفوه بأنه أكبر تحليل في العالم لسجلات المرضى منذ أن بدأ الفيروس في الانتشار في جميع أنحاء العالم في وقت سابق من هذا العام.

وكررت دراسة أخرى نشرها، الخميس، مكتب الإحصاء الوطني في البلاد نفس هذه النتائج، قائلة إن الرجال والنساء من ذوي البشرة السمراء هم الأكثر عرضة للوفاة جراء فيروس كورونا بـ4 مرات.

وقال ليام سميث، أستاذ علم الأوبئة السريري في مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي، والذي شارك في إدارة الدراسة: "نحتاج إلى بيانات دقيقة للغاية بشأن المرضى الأكثر تعرضاً للخطر من أجل إدارة الوباء وتحسين رعاية المرضى".