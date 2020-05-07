البحرين تسجل 197 إصابة جديدة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الخميس، تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).



وقالت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن الإصابات الجديدة تشمل 130 حالة لعمالة وافدة و67 حالة لمخالطين، موضحة أن إجمالي الإصابات القائمة في المملكة بلغ 2125.

وأشارت إلى شفاء 138 مصاباً ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1998، لافتة إلى تسجيل 8 حالات وفاة.