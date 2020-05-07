السودان يسجل 3 وفيات و 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن السودان، الخميس، عن تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، (كوفيد 19)، إضافة إلى تسجيل 3 وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان، أن الحالات الجديدة سجلت من ولايات “الخرطوم 55 حالة، القضارف 5 حالات، سنار 6 حالات، الجزيرة 6 حالات، الشمالية- حالتين، شمال دارفور- حالة واحدة، غرب دارفور- حالتين، وشمال كردفان حالة واحدة”.

وأشارت إلى تسجيل 3 وفيات في ولاية الخرطوم من ضمن الحالات التي أعلن عنها سابقاً والمنومة في مراكز العزل.

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ونوهت إلى أنه بهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان إلى 930 حالة متضمنة 52 وفاة.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات تراكمياً منذ بداية الجائحة في السودان حسب الولايات المتأثرة: (الخرطوم 794 حالة، الجزيرة 39 حالة، القضارف 21 حالة، نهر النيل 5 حالات، غرب كردفان 4 حالات، سنار 20 حالة، شمال كردفان 24 حالة، شرق دارفور حالتين، جنوب دارفور 5 حالات، شمال دارفور 4 حالات، غرب دارفور حالتين النيل الأبيض حالتين، والشمالية 6 حالات.

وسجلت ولايتا وسط دارفور والبحر الأحمر حالة واحدة لكل منهما، وبهذا يصبح عدد الولايات المتأثرة حتى الآن 15 ولاية.

وأعلنت الوزارة أن 12 حالة تماثلت للشفاء، 10 منها في ولاية الخرطوم، وواحدة في الشمالية وواحدة في نهر النيل ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 92 حالة.