علماء يفسرون سر تدهور صحة شباب أصيبوا بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رجح علماء وراثة فرنسيون وجود اختلافات وراثية كامنة لدى الشباب الأصحاء الذين أصيبوا بفيروس كورونا (كوفيد-19)، كانت هي المسؤولة عن تدهور وضعهم الصحي ودخول العناية المركزة.

وذكرت مجلة "لونوفل أوبسيرفاتور" الفرنسية أنه بعد وفاة عشرات الآلاف حول العالم جراء الفيروس الوبائي، يبحث علماء الوراثة عن أسباب تدهور الحالة الصحية لمرضى كورونا بسرعة ودخولهم العناية المركزة بشكل غير مبرر.

ولفتت المجلة الفرنسية إلى أن غالبية المرضى الذين يعانون من حالة خطيرة جراء إصابتهم بـ"كوفيد-19" من كبار السن خاصة، ويعانون من أمراض كامنة مختلفة.

وقال جان لوران كازانوفا، عالم الوراثة الفرنسي، إن هناك من 4 إلى 5% من المصابين بكورونا من الأصحاء الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما ويتمتعون بصحة جيدة، ولكنهم يعانون من الأعراض الخطيرة للمرض بشكل غير مبرر.

وأضاف المدير المشارك لمختبر علم الوراثة البشرية للأمراض المعدية بمعهد "إيماجين" في باريس وفي جامعة روكفلر في نيويورك: "الفرضية هي أن هؤلاء المرضى لديهم اختلافات وراثية كامنة حتى لحظة مواجهة الفيروس"، مؤكداً أن الاختلافات الجينية هي المسؤولة عن ذلك التدهور.





وتابع: "يتم أخذ عينة من دمهم وتتبع تسلسل الحمض النووي الخاص بهم، وتحليل هذه التسلسلات من خلال اختبار الاختلافات الجينية المرشحة".

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وأكمل: "الممرضات والأطباء وأزواج المرضى لا يصابون بكورونا، لكون إحدى الفرضيات أن هؤلاء لديهم اختلافات جينية تجعلهم مقاومين للفيروس".

بينما قال الباحث في مستشفى جامعة فود والمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان جاك فيلاي: "لدينا القدرة على تشريح الجينوم لهؤلاء الأشخاص ومعرفة ما إذا لم تكن لديهم طفرة نادرة يمكن أن تجعلهم عرضة بشكل خاص لمرض (كوفيد-19)".

ووفقاً للمجلة الفرنسية، فإن العلم حدد بالفعل في السنوات الأخيرة الاختلافات الجينية المسؤولة عن الاستعداد للعديد من الأمراض المعدية، من السل إلى الأنفلونزا الخبيثة بما في ذلك التهاب الدماغ الفيروسي.

وبفضل مبادرة Covid-19 Host Genetic Initiative، أطلقت دراسة على 10 آلاف مريض ومشاركة النتائج بين 150 مركزا بحثيا، على أمل الحصول على "معلومات مفيدة خلال فصل الصيف للاستفادة من العلاج الوراثي والتغيرات الجينية على مرضى كورونا".

بدوره، قال عالم الوراثة الجينية الفرنسي مارك دالي: "إذا وجدنا أدلة جينية تشير إلى جين تم تطوير دواء له بالفعل، فيمكننا ببساطة إعادة تحويل هذا الدواء لعلاج مرضى كورونا".



