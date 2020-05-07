الفلبين تسجل 339 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الفلبين خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 339 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 10343 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل 27 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 685، فيما تماثل 112 مصابًا للشفاء، ليصل مجموع المتعافين من الفيروس إلى 1618.

قد يهمك ايضا:

ارتفاع وَفَيَات فيروس كورونا في إيطاليا إلى 333

1303 وفيات بـ"كورونا" في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة والمكسيك تخلي الملاجئ الحكومية